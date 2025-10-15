DAX24.307 +0,3%Est505.635 +1,5%MSCI World4.292 +0,3%Top 10 Crypto15,55 +1,0%Nas22.522 -0,8%Bitcoin96.947 -0,7%Euro1,1637 +0,2%Öl62,34 +0,1%Gold4.216 +1,8%
Bitcoin korrigiert - könnte jetzt ein interessanter Moment zum Investieren sein?
So entwickelt sich Deutsche Bank

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gibt am Vormittag ab

15.10.25 09:22 Uhr
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gibt am Vormittag ab

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 30,40 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
30,43 EUR 0,03 EUR 0,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr fiel die Deutsche Bank-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 30,40 EUR ab. In der Spitze fiel die Deutsche Bank-Aktie bis auf 30,40 EUR. Bei 30,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Deutsche Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 155.051 Stück gehandelt.

Bei 32,21 EUR markierte der Titel am 15.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 5,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,23 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 99,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,00 EUR, nach 0,680 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 31,57 EUR für die Deutsche Bank-Aktie.

Am 24.07.2025 äußerte sich Deutsche Bank zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,49 EUR gegenüber -0,28 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Deutsche Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,03 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,23 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,91 EUR je Deutsche Bank-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

