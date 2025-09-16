DAX23.426 +0,4%ESt505.386 +0,3%Top 10 Crypto16,19 -0,6%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.649 +0,3%Euro1,1850 -0,1%Öl67,96 -0,8%Gold3.665 -0,7%
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittwochvormittag mit stabiler Tendenz

17.09.25 09:27 Uhr
Die Aktie von Deutsche Bank zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Deutsche Bank-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 30,84 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die Deutsche Bank-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 30,84 EUR. In der Spitze gewann die Deutsche Bank-Aktie bis auf 30,95 EUR. In der Spitze fiel die Deutsche Bank-Aktie bis auf 30,82 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 30,88 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 213.499 Deutsche Bank-Aktien.

Am 15.09.2025 markierte das Papier bei 32,21 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Bank-Aktie 4,44 Prozent zulegen. Am 18.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,66 EUR. Abschläge von 52,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Deutsche Bank-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,680 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,00 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 31,09 EUR je Deutsche Bank-Aktie an.

Deutsche Bank ließ sich am 24.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,28 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 15,03 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17,23 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,90 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

Redaktion finanzen.net

