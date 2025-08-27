Deutsche Bank Aktie News: Anleger schicken Deutsche Bank am Freitagmittag ins Minus

Notierung im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,6 Prozent auf 29,75 EUR ab.

Die Deutsche Bank-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 29,75 EUR. Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 29,64 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 30,08 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.661.380 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 32,09 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.09.2024 (13,81 EUR). Mit einem Kursverlust von 53,57 Prozent würde die Deutsche Bank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,00 EUR, nach 0,680 EUR im Jahr 2024. Analysten bewerten die Deutsche Bank-Aktie im Durchschnitt mit 29,73 EUR.

Am 24.07.2025 legte Deutsche Bank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,28 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 15,03 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 12,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 17,23 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

In der Deutsche Bank-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,90 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

