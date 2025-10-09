Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gibt am Donnerstagmittag ab

Deutsche Bank im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Deutsche Bank-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 30,45 EUR.

Das Papier von Deutsche Bank gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 30,45 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Deutsche Bank-Aktie bei 30,26 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 30,48 EUR. Bisher wurden via XETRA 869.078 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.09.2025 markierte das Papier bei 32,21 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 5,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 15,23 EUR fiel das Papier am 31.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 49,98 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,00 EUR, nach 0,680 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Bank-Aktie bei 31,57 EUR.

Am 24.07.2025 legte Deutsche Bank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 EUR gegenüber -0,28 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 15,03 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17,23 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,91 EUR je Deutsche Bank-Aktie belaufen.

