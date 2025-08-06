Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse präsentiert sich am Vormittag stärker

Kurs der Deutsche Börse

Die Aktie von Deutsche Börse zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 256,00 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Deutsche Börse-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 256,00 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 257,10 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 257,00 EUR. Von der Deutsche Börse-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.477 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.05.2025 auf bis zu 294,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Börse-Aktie mit einem Kursplus von 14,96 Prozent wieder erreichen. Am 08.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 179,25 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 29,98 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Deutsche Börse-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,24 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Börse-Aktie bei 271,63 EUR.

Am 17.02.2020 legte Deutsche Börse die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Börse in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 855,30 Mio. EUR im Vergleich zu 855,30 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 11,13 EUR je Deutsche Börse-Aktie.

