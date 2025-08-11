DAX24.218 +0,8%ESt505.379 +0,8%Top 10 Crypto16,72 +0,9%Dow44.459 +1,1%Nas21.682 +1,4%Bitcoin102.243 -0,7%Euro1,1729 +0,5%Öl65,96 -0,2%Gold3.363 +0,5%
Blick auf Deutsche Börse-Kurs

Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittwochvormittag gesucht

13.08.25 09:24 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Deutsche Börse. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 255,20 EUR zu.

Deutsche Börse AG
252,20 EUR 0,00 EUR 0,00%
Um 09:06 Uhr stieg die Deutsche Börse-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 255,20 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 255,30 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 252,80 EUR. Zuletzt wechselten 4.300 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 294,30 EUR erreichte der Titel am 05.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,32 Prozent könnte die Deutsche Börse-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 184,35 EUR am 14.08.2024. Der aktuelle Kurs der Deutsche Börse-Aktie ist somit 27,76 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Deutsche Börse-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,24 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 271,63 EUR an.

Deutsche Börse gewährte am 17.02.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Börse ein EPS von 1,16 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 855,30 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 855,30 Mio. EUR gelegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 11,13 EUR je Deutsche Börse-Aktie.

Redaktion finanzen.net

