14.08.25 12:07 Uhr
Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse verteidigt am Mittag Tendenz

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Deutsche Börse. Mit einem Wert von 254,30 EUR bewegte sich die Deutsche Börse-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Börse AG
255,20 EUR 1,30 EUR 0,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Deutsche Börse-Aktie bewegte sich um 11:49 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 254,30 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie legte bis auf 256,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Deutsche Börse-Aktie sank bis auf 254,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 255,30 EUR. Zuletzt wechselten 36.552 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.05.2025 bei 294,30 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,73 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Börse-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.08.2024 (186,00 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,86 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 4,00 EUR an Deutsche Börse-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,24 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 271,63 EUR.

Deutsche Börse veröffentlichte am 17.02.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Börse 1,16 EUR je Aktie verdient. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 855,30 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Börse im Jahr 2025 11,13 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

