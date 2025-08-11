Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Deutsche Börse zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Deutsche Börse-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 256,60 EUR nach oben.

Das Papier von Deutsche Börse legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 256,60 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 256,90 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 255,30 EUR. Von der Deutsche Börse-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 90.239 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.05.2025 bei 294,30 EUR. 14,69 Prozent Plus fehlen der Deutsche Börse-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 15.08.2024 Kursverluste bis auf 186,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 27,51 Prozent könnte die Deutsche Börse-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Börse-Aktionäre betrug im Jahr 2024 4,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,24 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 271,63 EUR aus.

Am 17.02.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,16 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 855,30 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 855,30 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Börse-Aktie in Höhe von 11,13 EUR im Jahr 2025 aus.

