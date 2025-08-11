DAX24.239 +0,2%ESt505.395 +0,1%Top 10 Crypto17,03 +0,2%Dow44.922 +1,0%Nas21.713 +0,1%Bitcoin104.241 -1,1%Euro1,1673 -0,3%Öl65,79 +0,1%Gold3.351 -0,1%
Kurs der Deutsche Börse

Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Donnerstagvormittag mit positiven Vorzeichen

14.08.25 09:24 Uhr
Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Donnerstagvormittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Deutsche Börse zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Deutsche Börse konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 255,80 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Börse AG
255,40 EUR 1,50 EUR 0,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Deutsche Börse-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 255,80 EUR. Der Kurs der Deutsche Börse-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 255,80 EUR zu. Bei 255,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 11.630 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 294,30 EUR erreichte der Titel am 05.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Börse-Aktie mit einem Kursplus von 15,05 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 186,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.08.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Börse-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,24 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Börse 4,00 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 271,63 EUR.

Am 17.02.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,16 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,16 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Börse im vergangenen Quartal 855,30 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Börse 855,30 Mio. EUR umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 11,13 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Deutsche Börse AG

DatumRatingAnalyst
29.07.2025Deutsche Börse NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025Deutsche Börse HoldWarburg Research
25.07.2025Deutsche Börse KaufenDZ BANK
25.07.2025Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
25.07.2025Deutsche Börse HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
25.07.2025Deutsche Börse KaufenDZ BANK
25.07.2025Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
11.07.2025Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
01.07.2025Deutsche Börse KaufenDZ BANK
07.05.2025Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
29.07.2025Deutsche Börse NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025Deutsche Börse HoldWarburg Research
25.07.2025Deutsche Börse HoldJefferies & Company Inc.
25.07.2025Deutsche Börse NeutralUBS AG
24.07.2025Deutsche Börse NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
30.07.2020Deutsche Börse SellWarburg Research
15.07.2020Deutsche Börse SellWarburg Research
24.02.2020Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.12.2019Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.2019Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

