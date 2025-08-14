DAX24.375 ±-0,0%ESt505.450 +0,3%Top 10 Crypto16,64 -0,9%Dow45.022 +0,3%Nas21.622 -0,4%Bitcoin100.256 -1,5%Euro1,1711 +0,5%Öl66,34 -0,8%Gold3.342 +0,2%
Deutsche Börse im Fokus

Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Nachmittag im Minusbereich

15.08.25 16:13 Uhr
Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Nachmittag im Minusbereich

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 255,80 EUR.

Der Deutsche Börse-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:51 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 255,80 EUR. Der Kurs der Deutsche Börse-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 255,40 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 258,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 106.602 Deutsche Börse-Aktien.

Am 05.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 294,30 EUR. 15,05 Prozent Plus fehlen der Deutsche Börse-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 188,85 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.08.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Börse-Aktie 35,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Deutsche Börse seine Aktionäre 2024 mit 4,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,24 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Börse-Aktie bei 271,63 EUR.

Deutsche Börse veröffentlichte am 17.02.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Börse 1,16 EUR je Aktie verdient. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 855,30 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 11,13 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

