Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Vormittag fester

Deutsche Börse im Fokus

Die Aktie von Deutsche Börse zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Börse-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Die Deutsche Börse-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 257,70 EUR. In der Spitze gewann die Deutsche Börse-Aktie bis auf 259,10 EUR. Bei 258,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 7.593 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.05.2025 bei 294,30 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,20 Prozent könnte die Deutsche Börse-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 188,85 EUR erreichte der Anteilsschein am 16.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,72 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,24 EUR, nach 4,00 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 271,63 EUR je Deutsche Börse-Aktie aus.

Am 17.02.2020 äußerte sich Deutsche Börse zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,16 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,16 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Börse in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 855,30 Mio. EUR im Vergleich zu 855,30 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Börse einen Gewinn von 11,13 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

DAX 40-Papier Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Börse von vor 10 Jahren abgeworfen

Was bedeuten die Punkte? Der DAX und seine Entstehungsgeschichte

DAX 40-Papier Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Börse von vor 5 Jahren eingefahren