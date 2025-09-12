Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse verzeichnet am Montagmittag kaum Ausschläge

Fokus auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 239,90 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Deutsche Börse-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 239,90 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 241,60 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Börse-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 239,90 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 241,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 26.263 Deutsche Börse-Aktien.

Am 05.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 294,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Deutsche Börse-Aktie damit 18,48 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 20.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 200,80 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Börse-Aktie 19,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,24 EUR, nach 4,00 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 271,63 EUR aus.

Deutsche Börse veröffentlichte am 17.02.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Börse 1,16 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Deutsche Börse mit einem Umsatz von insgesamt 855,30 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Börse ein EPS in Höhe von 11,13 EUR in den Büchern stehen haben wird.

