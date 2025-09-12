DAX23.781 +0,4%ESt505.432 +0,8%Top 10 Crypto16,05 -2,1%Dow45.834 -0,6%Nas22.141 +0,4%Bitcoin97.718 -0,7%Euro1,1752 +0,2%Öl67,01 +0,2%Gold3.639 -0,1%
DAX mit Gewinnen -- Rheinmetall übernimmt Schiffbauer NVL -- NVIDIA mit Verstoß gegen Kartellrecht in China -- Palantir, BYD, Google, VW, Infineon, BVB im Fokus
Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Montagmittag entwickeln
Alphabet-Aktie steigt: US-Medienkonzern verklagt Google wegen KI-Nutzung in Suchmaschine
Fokus auf Aktienkurs

Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse verzeichnet am Montagmittag kaum Ausschläge

15.09.25 12:09 Uhr
Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse verzeichnet am Montagmittag kaum Ausschläge

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 239,90 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Börse AG
240,80 EUR 1,10 EUR 0,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Deutsche Börse-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 239,90 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 241,60 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Börse-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 239,90 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 241,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 26.263 Deutsche Börse-Aktien.

Am 05.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 294,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Deutsche Börse-Aktie damit 18,48 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 20.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 200,80 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Börse-Aktie 19,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,24 EUR, nach 4,00 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 271,63 EUR aus.

Deutsche Börse veröffentlichte am 17.02.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Börse 1,16 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Deutsche Börse mit einem Umsatz von insgesamt 855,30 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Börse ein EPS in Höhe von 11,13 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

DAX 40-Titel Deutsche Börse-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Deutsche Börse-Investment von vor 10 Jahren verdient

Die richtige Wahl des Börsenplatzes: An welcher Börse sollten Privatanleger handeln?

DAX 40-Wert Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Börse von vor 5 Jahren eingebracht

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Analysen zu Deutsche Börse AG

DatumRatingAnalyst
21.08.2025Deutsche Börse Sector PerformRBC Capital Markets
29.07.2025Deutsche Börse NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025Deutsche Börse HoldWarburg Research
25.07.2025Deutsche Börse KaufenDZ BANK
25.07.2025Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
25.07.2025Deutsche Börse KaufenDZ BANK
25.07.2025Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
11.07.2025Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
01.07.2025Deutsche Börse KaufenDZ BANK
07.05.2025Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
21.08.2025Deutsche Börse Sector PerformRBC Capital Markets
29.07.2025Deutsche Börse NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025Deutsche Börse HoldWarburg Research
25.07.2025Deutsche Börse HoldJefferies & Company Inc.
25.07.2025Deutsche Börse NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.07.2020Deutsche Börse SellWarburg Research
15.07.2020Deutsche Börse SellWarburg Research
24.02.2020Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.12.2019Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.2019Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

