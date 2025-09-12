Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse verzeichnet am Montagmittag kaum Ausschläge
Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 239,90 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.
Werte in diesem Artikel
Die Deutsche Börse-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 239,90 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 241,60 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Börse-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 239,90 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 241,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 26.263 Deutsche Börse-Aktien.
Am 05.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 294,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Deutsche Börse-Aktie damit 18,48 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 20.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 200,80 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Börse-Aktie 19,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,24 EUR, nach 4,00 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 271,63 EUR aus.
Deutsche Börse veröffentlichte am 17.02.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Börse 1,16 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Deutsche Börse mit einem Umsatz von insgesamt 855,30 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Börse ein EPS in Höhe von 11,13 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie
DAX 40-Titel Deutsche Börse-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Deutsche Börse-Investment von vor 10 Jahren verdient
Die richtige Wahl des Börsenplatzes: An welcher Börse sollten Privatanleger handeln?
DAX 40-Wert Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Börse von vor 5 Jahren eingebracht
Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Börse
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Nachrichten zu Deutsche Börse AG
Analysen zu Deutsche Börse AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.08.2025
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.07.2025
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.2025
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|25.07.2025
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|25.07.2025
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.07.2025
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|25.07.2025
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|11.07.2025
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|01.07.2025
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|07.05.2025
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.08.2025
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.07.2025
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.2025
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|25.07.2025
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.07.2025
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.07.2020
|Deutsche Börse Sell
|Warburg Research
|15.07.2020
|Deutsche Börse Sell
|Warburg Research
|24.02.2020
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.12.2019
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.2019
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Börse AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen