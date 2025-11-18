DAX23.318 -1,2%Est505.573 -1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,39 -0,9%Nas22.708 -0,8%Bitcoin78.694 -0,9%Euro1,1590 ±-0,0%Öl63,96 -0,1%Gold4.041 -0,1%
Aktienkurs aktuell

Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Dienstagvormittag billiger

18.11.25 09:22 Uhr
Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Dienstagvormittag billiger

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Deutsche Börse gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 203,30 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Börse AG
203,60 EUR 0,80 EUR 0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Deutsche Börse-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 203,30 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Börse-Aktie bisher bei 201,90 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 202,10 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 11.658 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 294,30 EUR erreichte der Titel am 05.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Börse-Aktie 44,76 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.11.2025 bei 201,90 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Deutsche Börse-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,21 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 261,57 EUR je Deutsche Börse-Aktie aus.

Am 17.02.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,16 EUR, nach 1,16 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 855,30 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 855,30 Mio. EUR eingefahren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 11,14 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

DAX 40-Wert Deutsche Börse-Aktie: Wäre eine Deutsche Börse-Investition von vor einem Jahr lukrativ gewesen?

Schutz vor extremer Volatilität: Das passiert bei Handelsunterbrechungen von Aktien

EU-Kommission ermittelt gegen Deutsche Börse und Nasdaq - Aktien uneins

mehr Analysen