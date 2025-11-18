Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse reagiert am Mittag positiv
Die Aktie von Deutsche Börse zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Deutsche Börse-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 204,70 EUR.
Das Papier von Deutsche Börse legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 204,70 EUR. Bei 205,20 EUR markierte die Deutsche Börse-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 202,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 63.900 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.
Am 05.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 294,30 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Börse-Aktie somit 30,45 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.11.2025 bei 201,90 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 1,37 Prozent Luft nach unten.
Nach 4,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,21 EUR je Deutsche Börse-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 261,57 EUR je Deutsche Börse-Aktie aus.
Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Börse am 17.02.2020. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,16 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,16 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 855,30 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Börse-Aktie in Höhe von 11,14 EUR im Jahr 2025 aus.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.2025
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.2025
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.2025
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.2025
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
