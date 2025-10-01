Deutsche Telekom Aktie News: Anleger schicken Deutsche Telekom am Mittag ins Plus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 29,24 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 29,24 EUR zu. Kurzfristig markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 29,24 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,78 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.138.974 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Am 03.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 35,91 EUR an. Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 18,57 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.10.2024 bei 26,14 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,60 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie.

Zuletzt erhielten Deutsche Telekom-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,01 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 40,11 EUR an.

Am 07.08.2025 äußerte sich Deutsche Telekom zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,54 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 0,42 EUR je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Telekom 28,67 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 28,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 05.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,94 EUR je Deutsche Telekom-Aktie belaufen.

