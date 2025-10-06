DAX24.375 ±-0,0%Est505.628 -0,4%MSCI World4.335 -0,1%Top 10 Crypto17,19 +1,1%Nas22.781 -0,3%Bitcoin106.368 +0,9%Euro1,1657 -0,6%Öl65,70 +2,1%Gold3.940 +1,4%
'Shutdown' bleibt bestehen: DAX wenig bewegt -- Hannover Rück kündigt höhere Dividende an -- Tesla, Alibaba, BYD, D-Wave, DroneShield, Plug Power, Rheinmetall & Co. im Fokus
Ruhiger Wochenstart: DAX legt nach starker Vorwoche zunächst Verschnaufpause ein
Deutsche Telekom im Fokus

Deutsche Telekom Aktie News: Anleger schicken Deutsche Telekom am Montagmittag ins Plus

06.10.25 12:05 Uhr
Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 29,28 EUR zu.

Um 11:48 Uhr stieg die Deutsche Telekom-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 29,28 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie zog in der Spitze bis auf 29,44 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 29,12 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 855.240 Deutsche Telekom-Aktien.

Bei einem Wert von 35,91 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.03.2025). Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 18,46 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 05.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,19 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 10,55 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 0,900 EUR an Deutsche Telekom-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,00 EUR aus. Analysten bewerten die Deutsche Telekom-Aktie im Durchschnitt mit 40,11 EUR.

Am 07.08.2025 lud Deutsche Telekom zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS belief sich auf 0,54 EUR gegenüber 0,42 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Deutsche Telekom mit einem Umsatz von insgesamt 28,67 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,98 Prozent gesteigert.

Die Deutsche Telekom-Bilanz für Q3 2025 wird am 13.11.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 05.11.2026.

In der Deutsche Telekom-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,95 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

