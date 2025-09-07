DAX23.737 +0,6%ESt505.345 +0,5%Top 10 Crypto15,72 -0,5%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin95.521 +0,7%Euro1,1729 +0,1%Öl66,70 +1,6%Gold3.616 +0,8%
Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom gewinnt am Mittag

08.09.25 12:06 Uhr
Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom gewinnt am Mittag

Die Aktie von Deutsche Telekom zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 31,69 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
31,20 EUR -0,55 EUR -1,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 31,69 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 31,74 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 31,71 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 510.599 Deutsche Telekom-Aktien.

Bei 35,91 EUR erreichte der Titel am 03.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 11,75 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 20.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 25,62 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 19,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,900 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,01 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Telekom-Aktie bei 40,11 EUR.

Deutsche Telekom ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,54 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Telekom noch ein Gewinn pro Aktie von 0,42 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 28,67 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,39 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Deutsche Telekom rechnen Experten am 05.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,95 EUR je Aktie in den Deutsche Telekom-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Analysen zu Deutsche Telekom AG

DatumRatingAnalyst
04.09.2025Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.08.2025Deutsche Telekom KaufenDZ BANK
12.08.2025Deutsche Telekom KaufenDZ BANK
11.08.2025Deutsche Telekom BuyUBS AG
08.08.2025Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
