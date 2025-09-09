Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,1 Prozent auf 29,98 EUR ab.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,1 Prozent auf 29,98 EUR. Bei 29,97 EUR markierte die Deutsche Telekom-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 30,62 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 2.757.512 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Am 03.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 35,91 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.09.2024 bei 25,62 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 14,54 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Telekom-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,900 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,01 EUR belaufen. Analysten bewerten die Deutsche Telekom-Aktie im Durchschnitt mit 40,11 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Telekom am 07.08.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,54 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 28,67 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 28,39 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Deutsche Telekom wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Deutsche Telekom rechnen Experten am 05.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Telekom einen Gewinn von 1,95 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

