So bewegt sich Deutsche Telekom

Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Vormittag tiefer

10.09.25 09:25 Uhr
Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Vormittag tiefer

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 30,52 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 30,52 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie gab in der Spitze bis auf 30,52 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 30,62 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 188.782 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Bei 35,91 EUR erreichte der Titel am 03.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 17,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 25,62 EUR ab. Mit Abgaben von 16,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,01 EUR, nach 0,900 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 40,11 EUR an.

Am 07.08.2025 äußerte sich Deutsche Telekom zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 28,39 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 28,67 Mrd. EUR ausgewiesen.

Deutsche Telekom dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 05.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Telekom einen Gewinn von 1,95 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

Analysen zu Deutsche Telekom AG

DatumRatingAnalyst
04.09.2025Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.08.2025Deutsche Telekom KaufenDZ BANK
12.08.2025Deutsche Telekom KaufenDZ BANK
11.08.2025Deutsche Telekom BuyUBS AG
08.08.2025Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
