Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Nachmittag im Plus

Deutsche Telekom im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 31,78 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Deutsche Telekom-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 31,78 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 31,97 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 31,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.108.326 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Bei 35,91 EUR markierte der Titel am 03.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Telekom-Aktie. Bei 21,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.05.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,00 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Telekom 0,900 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 39,50 EUR.

Am 26.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,85 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Telekom ein EPS von -0,21 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 29,37 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 30,93 Mrd. EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 15.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Deutsche Telekom-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 06.08.2026.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom im Jahr 2025 2,00 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

