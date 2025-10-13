DAX24.316 +0,3%Est505.561 +0,5%MSCI World4.238 ±0,0%Top 10 Crypto15,74 +2,7%Nas22.204 -3,6%Bitcoin98.566 -0,7%Euro1,1575 -0,3%Öl63,73 +2,6%Gold4.078 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Alibaba A117ME Amazon 906866 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Ottobock BCK222
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump nach Zolldrohung mit Entspannungssignalen: DAX erholt -- HENSOLDT mit neuer Kooperation bei Drohnentechnologie -- Gold auf Rekordjagd -- DroneShield, Diginex, Rheinmetall, RENK, BP, NEL im Fokus
Top News
BYD-Aktie trotzdem fester: Preiskrieg, Regulierung und Buffett-Ausverkauf belasten den chinesischen E-Autobauer BYD-Aktie trotzdem fester: Preiskrieg, Regulierung und Buffett-Ausverkauf belasten den chinesischen E-Autobauer
Experten-Talk: So agieren Profis zwischen Rekordbörsen und dem KI-Hype Experten-Talk: So agieren Profis zwischen Rekordbörsen und dem KI-Hype
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt entdecken: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für spannende Nebenwerte.
Fokus auf Aktienkurs

Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom verliert am Montagmittag

13.10.25 12:04 Uhr
Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom verliert am Montagmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 29,43 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
29,33 EUR -0,28 EUR -0,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 29,43 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 29,43 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 29,83 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 759.023 Deutsche Telekom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 35,91 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Kursplus von 22,02 Prozent wieder erreichen. Am 12.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 26,94 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Telekom-Aktie 9,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,900 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,00 EUR je Deutsche Telekom-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 40,26 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Telekom am 07.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,54 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Deutsche Telekom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 28,67 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 28,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert. Am 05.11.2026 wird Deutsche Telekom schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,95 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Deutsche Telekom-Aktie profitiert: Deutsche Bank hebt Ziel an

Deutsche Bank AG: Buy für Deutsche Telekom-Aktie

Analysten sehen für Deutsche Telekom-Aktie Luft nach oben

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Telekom

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: M DOGAN / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Deutsche Telekom AG

DatumRatingAnalyst
09.10.2025Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
23.09.2025Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Deutsche Telekom BuyUBS AG
12.09.2025Deutsche Telekom OutperformBernstein Research
04.09.2025Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09.10.2025Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
23.09.2025Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Deutsche Telekom BuyUBS AG
12.09.2025Deutsche Telekom OutperformBernstein Research
04.09.2025Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
26.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.09.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
18.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
04.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
20.02.2020Deutsche Telekom verkaufenBarclays Capital
19.02.2020Deutsche Telekom UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Telekom AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen