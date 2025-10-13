Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom verliert am Montagmittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 29,43 EUR.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 29,43 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 29,43 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 29,83 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 759.023 Deutsche Telekom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 35,91 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Kursplus von 22,02 Prozent wieder erreichen. Am 12.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 26,94 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Telekom-Aktie 9,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,900 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,00 EUR je Deutsche Telekom-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 40,26 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Telekom am 07.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,54 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Deutsche Telekom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 28,67 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 28,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert. Am 05.11.2026 wird Deutsche Telekom schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,95 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Deutsche Telekom-Aktie profitiert: Deutsche Bank hebt Ziel an

Deutsche Bank AG: Buy für Deutsche Telekom-Aktie

Analysten sehen für Deutsche Telekom-Aktie Luft nach oben