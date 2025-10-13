Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Vormittag mit stabiler Tendenz

Deutsche Telekom im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Mit einem Kurs von 29,66 EUR zeigte sich die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Zum Vortag unverändert notierte die Deutsche Telekom-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 29,66 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie zog in der Spitze bis auf 29,88 EUR an. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Telekom-Aktie ging bis auf 29,65 EUR. Bei 29,83 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 173.683 Deutsche Telekom-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,91 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.03.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 21,07 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 26,94 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 9,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Deutsche Telekom seine Aktionäre 2024 mit 0,900 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,00 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 40,26 EUR aus.

Am 07.08.2025 äußerte sich Deutsche Telekom zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,42 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 28,67 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 28,39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2025 veröffentlicht. Am 05.11.2026 wird Deutsche Telekom schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten taxieren den Deutsche Telekom-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,95 EUR je Aktie.

