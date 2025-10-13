Deutsche Telekom Aktie News: Anleger schicken Deutsche Telekom am Montagnachmittag ins Minus

Aktie im Fokus

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 29,41 EUR ab.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 29,41 EUR. Im Tief verlor die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 29,22 EUR. Bei 29,83 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1.495.216 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.03.2025 bei 35,91 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,10 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.10.2024 bei 26,94 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 8,40 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,00 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Telekom-Aktionäre 0,900 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Deutsche Telekom-Aktie im Durchschnitt mit 40,26 EUR.

Am 07.08.2025 lud Deutsche Telekom zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,54 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 28,67 Mrd. EUR – ein Plus von 0,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Telekom 28,39 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Deutsche Telekom-Bilanz für Q3 2025 wird am 13.11.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 05.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,95 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

