Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Dienstagnachmittag im Aufwind

Die Aktie von Deutsche Telekom zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 33,42 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 33,42 EUR. Bei 33,67 EUR markierte die Deutsche Telekom-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 33,39 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.712.501 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.03.2025 auf bis zu 35,91 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Kursplus von 7,45 Prozent wieder erreichen. Bei 20,73 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 37,97 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,900 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,00 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 38,74 EUR je Deutsche Telekom-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Telekom am 26.02.2025. Es stand ein EPS von 0,85 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Telekom noch ein Gewinn pro Aktie von -0,21 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,32 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 30,93 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 29,37 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.05.2025 erfolgen. Am 07.05.2026 wird Deutsche Telekom schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Experten taxieren den Deutsche Telekom-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,05 EUR je Aktie.

