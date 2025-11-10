DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Nachmittag auf grünem Terrain

DEUTZ im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von DEUTZ. Die DEUTZ-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 8,04 EUR.

Die DEUTZ-Aktie konnte um 15:50 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 8,04 EUR. Bei 8,26 EUR markierte die DEUTZ-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 8,22 EUR. Von der DEUTZ-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 212.267 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 08.09.2025 auf bis zu 9,95 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,69 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DEUTZ-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,84 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 52,19 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für DEUTZ-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,170 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,165 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,90 EUR an.

DEUTZ ließ sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DEUTZ in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 493,30 Mio. EUR im Vergleich zu 430,40 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass DEUTZ ein EPS in Höhe von 0,543 EUR in den Büchern stehen haben wird.

