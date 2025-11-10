DEUTZ Aktie News: DEUTZ tendiert am Montagvormittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von DEUTZ gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das DEUTZ-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 8,13 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die DEUTZ-Papiere um 09:06 Uhr 2,0 Prozent. Bei 8,26 EUR markierte die DEUTZ-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 8,22 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten DEUTZ-Aktien beläuft sich auf 33.966 Stück.

Am 08.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 9,95 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,32 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 19.11.2024 auf bis zu 3,84 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 52,72 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für DEUTZ-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,170 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,165 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 10,90 EUR.

Am 06.11.2025 lud DEUTZ zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei DEUTZ ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,02 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,61 Prozent auf 493,30 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 430,40 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem DEUTZ-Gewinn in Höhe von 0,543 EUR je Aktie aus.

