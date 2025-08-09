DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Nachmittag tiefer
Die Aktie von DEUTZ gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die DEUTZ-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,4 Prozent auf 8,96 EUR.
Die DEUTZ-Aktie musste um 15:50 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,4 Prozent auf 8,96 EUR. Der Kurs der DEUTZ-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 8,84 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 9,12 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.124.299 DEUTZ-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (9,32 EUR) erklomm das Papier am 08.08.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DEUTZ-Aktie mit einem Kursplus von 4,02 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2024 Kursverluste bis auf 3,64 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der DEUTZ-Aktie liegt somit 146,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass DEUTZ-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,174 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DEUTZ 0,170 EUR aus. Analysten bewerten die DEUTZ-Aktie im Durchschnitt mit 11,10 EUR.
Am 07.08.2025 äußerte sich DEUTZ zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 EUR. Im Vorjahresviertel hatte DEUTZ 0,21 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat DEUTZ mit einem Umsatz von insgesamt 518,10 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 420,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 23,12 Prozent gesteigert.
Von Analysten wird erwartet, dass DEUTZ im Jahr 2025 0,582 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
DEUTZ-Aktie zieht zweistellig an: DEUTZ steigert Ergebnis deutlich - Jahresprognose bestätigt
Aktien von Heidelberg Materials, HOCHTIEF und Co. profitieren von Putin-Trump-Treffen
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|07.08.2025
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|24.07.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|17.06.2025
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|03.06.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
