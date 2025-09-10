DEUTZ Aktie News: DEUTZ tendiert am Donnerstagvormittag fester

Blick auf DEUTZ-Kurs

Die Aktie von DEUTZ zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von DEUTZ zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 9,47 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von DEUTZ zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 9,47 EUR. Die DEUTZ-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 9,46 EUR. Bei 9,36 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 118.563 DEUTZ-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 9,95 EUR erreichte der Titel am 08.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,64 EUR am 04.10.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 61,54 Prozent könnte die DEUTZ-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten DEUTZ-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,170 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,167 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 10,90 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DEUTZ am 07.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,21 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 518,10 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte DEUTZ einen Umsatz von 420,80 Mio. EUR eingefahren.

In der DEUTZ-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,577 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

