DEUTZ Aktie News: DEUTZ tendiert am Mittwochvormittag südwärts

So bewegt sich DEUTZ

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von DEUTZ. Die DEUTZ-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 9,60 EUR.

Die DEUTZ-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 9,60 EUR. In der Spitze fiel die DEUTZ-Aktie bis auf 9,51 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,55 EUR. Zuletzt wechselten 86.598 DEUTZ-Aktien den Besitzer.

Am 08.09.2025 markierte das Papier bei 9,95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,65 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 3,64 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der DEUTZ-Aktie liegt somit 163,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,170 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,162 EUR je DEUTZ-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 10,90 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DEUTZ am 07.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,21 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 518,10 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 420,80 Mio. EUR umgesetzt.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,565 EUR je DEUTZ-Aktie.

Redaktion finanzen.net

