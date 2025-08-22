DEUTZ Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von DEUTZ

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von DEUTZ. Zuletzt ging es für die DEUTZ-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 9,18 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von DEUTZ nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,4 Prozent auf 9,18 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die DEUTZ-Aktie bisher bei 9,11 EUR. Bei 9,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der DEUTZ-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 125.496 Stück gehandelt.

Am 08.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 9,32 EUR. Der derzeitige Kurs der DEUTZ-Aktie liegt somit 1,45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 04.10.2024 auf bis zu 3,64 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die DEUTZ-Aktie damit 152,20 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

DEUTZ-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,170 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,155 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 11,10 EUR.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,13 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 518,10 Mio. EUR gegenüber 420,80 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Experten gehen davon aus, dass DEUTZ im Jahr 2025 0,632 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

