DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Vormittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von DEUTZ. Die DEUTZ-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 9,17 EUR nach.

Die DEUTZ-Aktie musste um 09:04 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 9,17 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die DEUTZ-Aktie bis auf 9,16 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 11.344 DEUTZ-Aktien den Besitzer.

Bei 9,32 EUR markierte der Titel am 08.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 1,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 3,64 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die DEUTZ-Aktie mit einem Verlust von 60,28 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass DEUTZ-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,155 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DEUTZ 0,170 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 11,10 EUR für die DEUTZ-Aktie.

DEUTZ ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,13 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 518,10 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 420,80 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Den erwarteten Gewinn je DEUTZ-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,632 EUR fest.

