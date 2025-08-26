DAX24.129 -0,1%ESt505.394 +0,2%Top 10 Crypto15,96 +2,1%Dow45.418 +0,3%Nas21.544 +0,4%Bitcoin96.012 -0,1%Euro1,1584 -0,5%Öl67,09 -0,2%Gold3.375 -0,5%
Aktienkurs aktuell

DEUTZ Aktie News: DEUTZ büßt am Mittwochmittag ein

27.08.25 12:06 Uhr
DEUTZ Aktie News: DEUTZ büßt am Mittwochmittag ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von DEUTZ. Die DEUTZ-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 8,96 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DEUTZ AG
9,04 EUR 0,01 EUR 0,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die DEUTZ-Aktie notierte um 11:46 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 8,96 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die DEUTZ-Aktie bis auf 8,88 EUR. Bei 9,04 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 122.713 DEUTZ-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 08.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 9,32 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DEUTZ-Aktie 4,02 Prozent zulegen. Am 04.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,64 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 59,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,170 EUR an DEUTZ-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,155 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der DEUTZ-Aktie wird bei 11,10 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DEUTZ am 07.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,13 EUR, nach 0,21 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DEUTZ im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,12 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 518,10 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 420,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DEUTZ einen Gewinn von 0,632 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie

Aktien von Salzgitter und DEUTZ fallen: Rüstungsfantasie schwächelt

DEUTZ-Aktie zieht zweistellig an: DEUTZ steigert Ergebnis deutlich - Jahresprognose bestätigt

Aktien von Heidelberg Materials, HOCHTIEF und Co. profitieren von Putin-Trump-Treffen

Nachrichten zu DEUTZ AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu DEUTZ AG

DatumRatingAnalyst
08.08.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
07.08.2025DEUTZ KaufenDZ BANK
24.07.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
17.06.2025DEUTZ BuyWarburg Research
03.06.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
