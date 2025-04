DEUTZ Aktie News: DEUTZ zeigt sich am Montagvormittag gestärkt

Kurs der DEUTZ

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von DEUTZ. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 6,81 EUR zu.

Um 09:07 Uhr stieg die DEUTZ-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 6,81 EUR. Bei 6,85 EUR erreichte die DEUTZ-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,83 EUR. Von der DEUTZ-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 44.566 Stück gehandelt.

Am 19.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,95 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 16,75 Prozent Plus fehlen der DEUTZ-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2024 Kursverluste bis auf 3,64 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 46,51 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DEUTZ-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für DEUTZ-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,170 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,181 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 10,60 EUR an.

Am 20.03.2025 lud DEUTZ zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. DEUTZ hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,13 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,94 Prozent auf 507,80 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 523,20 Mio. EUR gelegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DEUTZ-Aktie in Höhe von 0,628 EUR im Jahr 2025 aus.

