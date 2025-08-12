DAX24.218 +0,8%ESt505.381 +0,8%Top 10 Crypto16,84 +1,6%Dow44.459 +1,1%Nas21.682 +1,4%Bitcoin102.974 ±0,0%Euro1,1713 +0,3%Öl65,71 -0,6%Gold3.363 +0,5%
DHL Group (ex Deutsche Post) im Blick

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) verzeichnet am Mittag Verluste

13.08.25 12:05 Uhr
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) verzeichnet am Mittag Verluste

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 41,34 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
41,38 EUR -0,05 EUR -0,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,5 Prozent auf 41,34 EUR nach. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab in der Spitze bis auf 41,32 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 41,70 EUR. Zuletzt wechselten 195.083 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,27 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,09 Prozent. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 30,96 EUR ab. Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 33,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,87 EUR. Im Vorjahr erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre 1,85 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 45,25 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.08.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,72 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,94 Prozent auf 19,83 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20,64 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 05.11.2026.

Experten taxieren den DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,04 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

DatumRatingAnalyst
10:41DHL Group (ex Deutsche Post) HoldWarburg Research
06.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) KaufenDZ BANK
06.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OutperformBernstein Research
06.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
