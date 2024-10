DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

DHL Group (ex Deutsche Post) im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 37,56 EUR abwärts.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,2 Prozent auf 37,56 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 37,29 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 37,57 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 717.078 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,03 EUR) erklomm das Papier am 14.12.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 25,21 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 35,82 EUR. Dieser Wert wurde am 13.08.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 4,63 Prozent würde die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,85 EUR, nach 1,85 EUR im Jahr 2023. Analysten bewerten die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Durchschnitt mit 43,14 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) gewährte am 01.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,64 EUR gegenüber 0,82 EUR im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,71 Prozent auf 20,64 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20,09 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.11.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 06.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn in Höhe von 2,90 EUR je Aktie aus.

