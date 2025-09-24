DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) präsentiert sich am Mittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von DHL Group (ex Deutsche Post). Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 38,07 EUR.
Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 38,07 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zog in der Spitze bis auf 38,07 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 37,64 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 403.696 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.
Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 44,27 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,29 Prozent über dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 30,96 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,68 Prozent.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,85 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,86 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wird bei 43,44 EUR angegeben.
DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,72 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DHL Group (ex Deutsche Post) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,64 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,94 Prozent auf 19,83 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20,64 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 05.11.2026.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,00 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.
DHL-Aktie höher: DHL Express erhöht Luftfrachtkapazität ab Hanoi
DHL-Aktie zieht an: Ab 25. September wieder postalischer Warenversand für Geschäftskunden in USA
DHL-Aktie auf Talfahrt: Merrill Lynch und Bank of America stufen ab
