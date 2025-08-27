DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie
Marktkap. 44,24 Mrd. EURKGV 11,89 Div. Rendite 5,44%
WKN 555200
ISIN DE0005552004
Symbol DPSTF
DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DHL Group auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Michael Aspinall zog in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein Fazit von der Branchen-Berichtssaison zum zweiten Quartal. Die Erträge seien in einem volatilen Umfeld stabil gehalten worden und die Spediteure hätten trotz Zöllen weiteres organisches Wachstum unter Beweis gestellt. DHL bleibt sein "Top Pick"./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 12:25 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 12:25 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Markus Mainka / Shutterstock.com
Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
60,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
39,13 €
|Abst. Kursziel*:
53,34%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
39,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
53,45%
|
Analyst Name:
Michael Aspinall
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|19:31
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
|Bernstein Research
|13.08.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Warburg Research
|06.08.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Deutsche Bank AG
|19:31
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
|Bernstein Research
|13.08.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Warburg Research
|06.08.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Deutsche Bank AG
|19:31
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
|Bernstein Research
|06.08.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
|Bernstein Research
|05.08.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|29.07.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|15.07.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|14.07.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|25.06.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|13.08.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Warburg Research
|27.06.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Equal Weight
|Barclays Capital
|26.06.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Warburg Research
|16.05.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Equal Weight
|Barclays Capital
|02.05.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Warburg Research