DAX letztlich stabil -- Wall Street stabil -- NVIDIA enttäuscht mit Bilanz -- CrowdStrike knackt Milliardenumsatz -- Bayer, Palantir, Li Auto, Clara Technologies, Rheinmetall, HENSOLDT, RENK im Fokus
Palantir-Aktie im Fokus: Zahlen von Chipriese NVIDIA untermauern KI-Nachfrage
Warum sich der Eurokurs zum US-Dollar etwas stärker zeigt
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie

39,10 EUR -0,02 EUR -0,05 %
STU
Marktkap. 44,24 Mrd. EUR

KGV 11,89 Div. Rendite 5,44%
WKN 555200

ISIN DE0005552004

Symbol DPSTF

Jefferies & Company Inc.

DHL Group (ex Deutsche Post) Buy

19:31 Uhr
DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
DHL Group (ex Deutsche Post)
39,10 EUR -0,02 EUR -0,05%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DHL Group auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Michael Aspinall zog in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein Fazit von der Branchen-Berichtssaison zum zweiten Quartal. Die Erträge seien in einem volatilen Umfeld stabil gehalten worden und die Spediteure hätten trotz Zöllen weiteres organisches Wachstum unter Beweis gestellt. DHL bleibt sein "Top Pick"./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 12:25 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 12:25 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Markus Mainka / Shutterstock.com

Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
39,13 €		 Abst. Kursziel*:
53,34%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
39,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
53,45%
Analyst Name:
Michael Aspinall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

19:31 DHL Group (ex Deutsche Post) Buy Jefferies & Company Inc.
21.08.25 DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform Bernstein Research
13.08.25 DHL Group (ex Deutsche Post) Hold Warburg Research
06.08.25 DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen DZ BANK
06.08.25 DHL Group (ex Deutsche Post) Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

