DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) gibt am Nachmittag ab

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 39,51 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 39,51 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab in der Spitze bis auf 39,23 EUR nach. Bei 39,67 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 973.171 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 44,27 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (30,96 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 21,64 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,86 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 45,00 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte DHL Group (ex Deutsche Post) am 30.04.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,63 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 20,81 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 2,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 20,25 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.08.2025 veröffentlicht. DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.08.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2025 3,04 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

