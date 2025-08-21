DHL setzt temporär ab 23. August US-Versand bestimmter Waren aus
Werte in diesem Artikel
Von Ulrike Dauer
DOW JONES--Die DHL Group setzt vor dem Hintergrund geänderter US-Zollvorschriften temporär den postalischen Versand bestimmter Waren in die USA aus.
Wie der Bonner Logistikkonzern mitteilte, sind von der temporären Aussetzung ab 23. August Geschäftskunden-Pakete, die über den Postweg in die USA transportiert werden, betroffen. Der Warenversand über DHL Express sei weiterhin möglich, so die Deutsche-Post-Mutter. Auch könnten Geschenkpakete mit einem Warenwert unter 100 US-Dollar sowie Dokumente weiterhin wie gewohnt versandt werden.
Grund für das Aussetzen seien neue zollrechtliche Bestimmungen der US-Regierung, die sogenannte Executive Order "Suspending Duty-Free De Minimis Treatment for all Countries", die ab 29. August gelten.
Bei diesen forderten die US-Behörden neue Prozesse für den postalischen Versand, die von den bisher geltenden Regelungen abweichen. Dabei seien wesentliche Fragen noch ungeklärt, "insbesondere, wie und von wem die Zollgebühren künftig zu erheben sind, welche zusätzlichen Daten erforderlich sind und wie die Datenübermittlung an die amerikanische Zollbehörde (U.S. Customs and Border Protection) erfolgen soll".
Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_
DJG/uxd/cbr
(END) Dow Jones Newswires
August 22, 2025 04:04 ET (08:04 GMT)
