DAX23.367 +0,2%ESt505.372 ±-0,0%Top 10 Crypto16,07 -1,3%Dow46.034 +0,6%Nas22.221 -0,5%Bitcoin97.578 -0,8%Euro1,1851 -0,1%Öl68,18 -0,5%Gold3.686 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Tesla A1CX3T RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F thyssenkrupp 750000 BYD A0M4W9 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Alibaba A117ME Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed-Entscheid am Abend: Dow freundlich -- DAX fester -- China verbietet NVIDIA-Chips -- Baidu mit eigenen Chips -- Rüstungsaktien, BioNTech, Alibaba, Deutsche Bank, Palantir, Eli Lilly im Fokus
Top News
Um 18 Uhr live: ETF-Trends 2025 - Bausteine für Dein Portfolio Um 18 Uhr live: ETF-Trends 2025 - Bausteine für Dein Portfolio
Experten erwarten Leitzinssenkung durch die US-Notenbank Fed Experten erwarten Leitzinssenkung durch die US-Notenbank Fed
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Diabetes-Pille von Eli Lilly effektiver als Vergleichsmedikament

17.09.25 16:38 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Eli Lilly
651,20 EUR 5,90 EUR 0,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Novo Nordisk
49,62 EUR 1,22 EUR 2,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Adriano Marchese

DOW JONES--Der US-Pharmakonzern Eli Lilly hat mit seiner in der Entwicklung befindlichen Diabetes-Pille einen klinischen Studienerfolg erzielt. Neue Daten aus einer Phase-3-Studie mit dem Medikament Orforglipron zeigten eine stärkere Verbesserung des Blutzuckerspiegels als das orale Semaglutid von Novo Nordisk. In der Studie Achieve-3 wird die Sicherheit und Wirksamkeit von Orforglipron bewertet.

Wer­bung

Das Medikament zur Behandlung von Typ-2-Diabetes wurde mit dem oralen Semaglutid von Novo Nordisk verglichen. Es zeigte größere Verbesserungen des Blutzuckerspiegels, auch als A1C bekannt, sowie einen größeren Gewichtsverlust. Nach einem Jahr erreichte Orforglipron im Vergleich zu oralem Semaglutid in jedem Dosierungsvergleich den primären und alle wichtigen sekundären Endpunkte. Selbst bei der niedrigeren Dosis übertraf Orforglipron beide Dosen von oralem Semaglutid bei der Senkung des A1C-Wertes, wie Eli Lilly mitteilte.

Bei der höchsten Dosis habe Orforglipron fast dreimal so vielen Teilnehmern geholfen, einen nahezu normalen Blutzuckerspiegel zu erreichen, wie die höchste Dosis von oralem Semaglutid.

Im August hatte Eli Lilly mitgeteilt, dass eine Studie der Phase 3 mit "Orforglipron" bei Erwachsenen mit Adipositas oder Übergewicht und Typ-2-Diabetes den primären und alle zentralen sekundären Endpunkte in allen drei Dosierungen erreicht habe. Damit kann der Konzern nun Zulassungsanträge stellen.

Wer­bung

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/rio

(END) Dow Jones Newswires

September 17, 2025 10:39 ET (14:39 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: Eli Lilly und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Eli Lilly

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Eli Lilly

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Novo Nordisk

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Novo Nordisk

DatumRatingAnalyst
08:01Novo Nordisk BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.09.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
15.09.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
11.09.2025Novo Nordisk BuyDeutsche Bank AG
10.09.2025Novo Nordisk OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
08:01Novo Nordisk BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.09.2025Novo Nordisk BuyDeutsche Bank AG
10.09.2025Novo Nordisk OutperformBernstein Research
10.09.2025Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.09.2025Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
16.09.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
15.09.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
10.09.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
08.09.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
05.09.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
23.06.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
07.05.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
17.04.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
03.04.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novo Nordisk nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen