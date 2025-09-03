DAX23.696 +0,4%ESt505.330 +0,1%Top 10 Crypto15,67 -0,5%Dow45.271 -0,1%Nas21.498 +1,0%Bitcoin94.991 -0,9%Euro1,1654 -0,1%Öl66,86 -0,8%Gold3.544 -0,5%
Kurs der Diageo

Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo macht am Donnerstagvormittag Boden gut

04.09.25 09:25 Uhr

04.09.25 09:25 Uhr
Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo macht am Donnerstagvormittag Boden gut

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Diageo. Das Papier von Diageo legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,4 Prozent auf 20,47 GBP.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Diageo zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,4 Prozent auf 20,47 GBP. Kurzfristig markierte die Diageo-Aktie bei 20,48 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Bei 20,38 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 70.072 Diageo-Aktien den Besitzer.

Am 19.10.2024 markierte das Papier bei 26,77 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Diageo-Aktie ist somit 30,78 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 05.08.2025 Kursverluste bis auf 17,97 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Diageo-Aktie liegt somit 13,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,790 GBP an Diageo-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,05 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 23,29 GBP an.

Die Diageo-Bilanz für Q2 2026 wird am 29.01.2026 erwartet. Schätzungsweise am 28.01.2027 dürfte Diageo die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Diageo im Jahr 2026 1,70 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Diageo plc

DatumRatingAnalyst
08.08.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
08.08.2025Diageo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025Diageo NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Diageo OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Diageo OutperformBernstein Research
06.08.2025Diageo BuyUBS AG
05.08.2025Diageo OutperformBernstein Research
05.08.2025Diageo BuyUBS AG
30.07.2025Diageo BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
08.08.2025Diageo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025Diageo NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
05.08.2025Diageo Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
09.07.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
05.02.2025Diageo SellDeutsche Bank AG
05.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.

