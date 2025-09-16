Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Mittwochvormittag mit negativen Vorzeichen

DAX23.403 +0,3%ESt505.381 +0,2%Top 10 Crypto16,19 -0,6%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.619 +0,3%Euro1,1850 -0,1%Öl67,96 -0,8%Gold3.665 -0,7%
17.09.25 09:27 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Diageo. Die Diageo-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 0,4 Prozent auf 18,34 GBP ab.

Das Papier von Diageo gab in der London-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 18,34 GBP abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Diageo-Aktie bis auf 18,34 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 18,39 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Diageo-Aktien beläuft sich auf 61.011 Stück.

Am 19.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,77 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 46,00 Prozent könnte die Diageo-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,97 GBP. Der aktuelle Kurs der Diageo-Aktie ist somit 1,99 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Diageo-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,790 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,05 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 23,10 GBP an.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Diageo am 29.01.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 28.01.2027.

Experten taxieren den Diageo-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,70 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

