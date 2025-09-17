Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Nachmittag mit Kurseinbußen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Diageo gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Diageo-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 18,23 GBP nach.

Der Diageo-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 18,23 GBP. Bei 18,07 GBP markierte die Diageo-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 18,21 GBP. Der Tagesumsatz der Diageo-Aktie belief sich zuletzt auf 1.128.148 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.10.2024 bei 26,77 GBP. Gewinne von 46,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 17,97 GBP fiel das Papier am 05.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Diageo-Aktie derzeit noch 1,40 Prozent Luft nach unten.

Diageo-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,780 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,05 USD belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 23,10 GBP für die Diageo-Aktie.

Am 29.01.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Diageo veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 28.01.2027 dürfte Diageo die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,70 USD je Diageo-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

Diageo-Aktie springt trotzdem hoch: Diageo erleidet Gewinneinbruch - Weitere Kostensenkungen geplant

Diageo-Aktie stabil: Frühere Finanzchefin Deirdre Mahlan wird zur Interims-CFO