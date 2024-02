Directors' Dealings bei thyssenkrupp: Führungskraft kauft zu

Portfolio geändert

thyssenkrupp veröffentlichte jüngst einen Insidertrade.



Zu einem Eigengeschäft einer Führungskraft kam es am 16.02.2024 bei thyssenkrupp. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 16.02.2024 ein. Burkhard, Oliver, Vorstand, kaufte am 16.02.2024 thyssenkrupp-Anteilsscheine. Insgesamt wechselten 6.672 Aktien zum Preis von jeweils 4,77 EUR den Besitzer. Das Papier von thyssenkrupp legte letztlich zu und stieg im FSE-Handel um 2,40 Prozent auf 4,80 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie stand in der FSE-Sitzung vom am Veröffentlichungstag der BaFin schließlich Prozent im Plus bei EUR. Der Marktwert von thyssenkrupp beträgt unterdessen 2,96 Mrd. Euro. Öffentlich zum Handel stehen aktuell 622.531.968 Anteilsscheine.

Vor dem aktuellen Trade kam es bei thyssenkrupp zuletzt am 16.02.2024 zu einem Eigengeschäft von Führungskräften. Für jeweils 4,77 EUR baute Vorstand, Keysberg, Dr. Klaus, das eigene Depot um 6.672 Aktien aus.

