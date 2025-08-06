Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Donnerstagnachmittag mit Aufschlag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Walt Disney. Zuletzt ging es für das Walt Disney-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 115,42 USD.

Das Papier von Walt Disney konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 115,42 USD. Die Walt Disney-Aktie legte bis auf 116,28 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 116,04 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Walt Disney-Aktien beläuft sich auf 381.082 Stück.

Am 01.07.2025 markierte das Papier bei 124,67 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,01 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 80,10 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Abschläge von 30,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 0,750 USD an Walt Disney-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,883 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Walt Disney-Aktie wird bei 138,00 USD angegeben.

Walt Disney ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,92 USD, nach -0,01 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 23,58 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 21,99 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Walt Disney am 05.11.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 12.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,82 USD je Walt Disney-Aktie.

Redaktion finanzen.net

