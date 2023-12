Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney zieht am Montagvormittag an

Kurs der Walt Disney

Die Aktie von Walt Disney gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Walt Disney-Aktie. In der AMEX-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 92,85 USD.

Die Walt Disney-Aktie stand in der AMEX-Sitzung um 22:15 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 92,85 USD. Die Walt Disney-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 93,32 USD aus. Den AMEX-Handel startete das Papier bei 92,11 USD. Zuletzt wurden via AMEX 6.197 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Am 10.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 117,61 USD an. Gewinne von 26,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.10.2023 bei 78,77 USD. Mit Abgaben von 15,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 129,00 USD für die Walt Disney-Aktie aus.

Walt Disney ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,82 USD gegenüber 0,30 USD im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,41 Prozent auf 21.241,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20.150,00 USD in den Büchern gestanden.

Walt Disney dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 06.02.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,37 USD je Aktie belaufen.

