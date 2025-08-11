Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Fokus auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Walt Disney. Kaum Ausschläge verzeichnete die Walt Disney-Aktie im New York-Handel und tendierte zuletzt bei 112,64 USD.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Walt Disney-Aktie im New York-Handel und tendierte um 15:52 Uhr bei 112,64 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Walt Disney-Aktie bei 113,52 USD. In der Spitze fiel die Walt Disney-Aktie bis auf 112,50 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 113,34 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 163.187 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Am 01.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 124,67 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Walt Disney-Aktie derzeit noch 10,68 Prozent Luft nach oben. Bei 80,10 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,89 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten Walt Disney-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,750 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,952 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 138,00 USD an.

Walt Disney ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,92 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,43 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 23,58 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney 23,05 Mrd. USD umgesetzt.

Am 05.11.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den Walt Disney-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,85 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

