Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Walt Disney. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,4 Prozent auf 115,36 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Walt Disney nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,4 Prozent auf 115,36 USD. Kurzfristig markierte die Walt Disney-Aktie bei 115,43 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 114,23 USD. Bisher wurden via New York 136.464 Walt Disney-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 124,67 USD erreichte der Titel am 01.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,07 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 80,10 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 30,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 0,750 USD an Walt Disney-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,952 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 138,00 USD.

Am 06.08.2025 hat Walt Disney die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,92 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,43 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 23,58 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 23,05 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte Walt Disney Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,85 USD je Aktie belaufen.

