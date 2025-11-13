DAX24.042 -1,4%Est505.743 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,33 -2,1%Nas22.857 -2,4%Bitcoin84.350 -3,7%Euro1,1637 +0,4%Öl62,99 +0,5%Gold4.164 -0,8%
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: DAX schließt schwächer -- Wall Street tiefrot -- Siemens mit Rekordgewinn -- RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
So bewegt sich Walt Disney

Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Walt Disney am Abend tief südwärts

13.11.25 20:23 Uhr
Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Walt Disney am Abend tief südwärts

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Walt Disney. Die Walt Disney-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 7,8 Prozent im Minus bei 107,50 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Walt Disney
92,33 EUR -8,33 EUR -8,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Walt Disney-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 7,8 Prozent bei 107,50 USD. Im Tief verlor die Walt Disney-Aktie bis auf 104,91 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 108,92 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Walt Disney-Aktien beläuft sich auf 3.372.125 Stück.

Bei einem Wert von 124,67 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2025). Der aktuelle Kurs der Walt Disney-Aktie ist somit 15,97 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 80,10 USD. Der aktuelle Kurs der Walt Disney-Aktie ist somit 25,49 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Walt Disney-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,887 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Walt Disney 0,750 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 138,00 USD.

Walt Disney ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,92 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,43 USD je Aktie generiert. Walt Disney hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23,58 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 23,05 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Walt Disney wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 11.02.2026 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,87 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

In eigener Sache

Übrigens: Walt Disney und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Analysen zu Walt Disney

DatumRatingAnalyst
17:01Walt Disney OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.08.2025Walt Disney KaufenDZ BANK
06.08.2025Walt Disney BuyUBS AG
07.05.2025Walt Disney KaufenDZ BANK
08.08.2024Walt Disney KaufenDZ BANK
