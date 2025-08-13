DAX24.349 +0,7%ESt505.423 +0,7%Top 10 Crypto16,70 -1,8%Dow44.841 -0,2%Nas21.730 +0,1%Bitcoin101.544 -3,6%Euro1,1658 -0,4%Öl66,40 +1,0%Gold3.346 -0,3%
Blick auf Aktienkurs

Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

14.08.25 16:09 Uhr
Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Walt Disney gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,0 Prozent auf 115,44 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Walt Disney
99,05 EUR -0,97 EUR -0,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr ging es für die Walt Disney-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 115,44 USD. Die Walt Disney-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 115,25 USD ab. Bei 115,48 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 189.028 Walt Disney-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.07.2025 markierte das Papier bei 124,67 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Walt Disney-Aktie 8,00 Prozent zulegen. Bei 80,10 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Walt Disney seine Aktionäre 2024 mit 0,750 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,952 USD je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 138,00 USD.

Am 06.08.2025 legte Walt Disney die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,92 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney 1,43 USD je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 23,58 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 23,05 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Walt Disney dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,85 USD je Walt Disney-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Walt Disney

DatumRatingAnalyst
06.08.2025Walt Disney BuyUBS AG
07.05.2025Walt Disney KaufenDZ BANK
08.08.2024Walt Disney KaufenDZ BANK
07.08.2024Walt Disney BuyUBS AG
25.06.2024Walt Disney BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Walt Disney BuyUBS AG
07.05.2025Walt Disney KaufenDZ BANK
08.08.2024Walt Disney KaufenDZ BANK
07.08.2024Walt Disney BuyUBS AG
25.06.2024Walt Disney BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
09.11.2022Walt Disney Equal WeightBarclays Capital
14.05.2021Walt Disney market-performBernstein Research
19.04.2021Walt Disney market-performBernstein Research
12.02.2021Walt Disney market-performBernstein Research
13.10.2020Walt Disney Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.06.2018Walt Disney SellPivotal Research Group
09.01.2018Walt Disney SellPivotal Research Group
14.12.2017Walt Disney SellPivotal Research Group
20.01.2017Walt Disney UnderperformBMO Capital Markets
12.01.2017Walt Disney SellPivotal Research Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Walt Disney nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen