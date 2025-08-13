Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Walt Disney gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,0 Prozent auf 115,44 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für die Walt Disney-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 115,44 USD. Die Walt Disney-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 115,25 USD ab. Bei 115,48 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 189.028 Walt Disney-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.07.2025 markierte das Papier bei 124,67 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Walt Disney-Aktie 8,00 Prozent zulegen. Bei 80,10 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Walt Disney seine Aktionäre 2024 mit 0,750 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,952 USD je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 138,00 USD.

Am 06.08.2025 legte Walt Disney die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,92 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney 1,43 USD je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 23,58 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 23,05 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Walt Disney dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,85 USD je Walt Disney-Aktie.

